Eskişehir'deki denetimlerde 118 araç trafikten menedildi

Ayrıca, 118 aracın trafikten menedildiği, 7 sürücünün belgesinin ise daimi olarak iptal edildiği bildirildi.

Uygulamalarda, "alkollü araç kullanmak", "sürücü belgesiz araç kullanmak", "park yasağı ihlali", "hız kuralı ihlali", "ışık ihlali", "emniyet kemeri takmamak", "kask takmamak", "abart egzoz kullanmak", "taşıma kanuna muhalefet" ve diğer ihlallerden 3 bin 711 sürücüye idari para cezası verildi.

Eskişehir'de trafik ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde, tespit edilen eksiklikler nedeniyle 118 araç trafikten menedildi.

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