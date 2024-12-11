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        Eskişehir'deki denetimlerde 118 araç trafikten menedildi

        Eskişehir'de trafik ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde, tespit edilen eksiklikler nedeniyle 118 araç trafikten menedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 14:17 Güncelleme: 11.12.2024 - 14:17
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        Eskişehir'deki denetimlerde 118 araç trafikten menedildi
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        Eskişehir'de trafik ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde, tespit edilen eksiklikler nedeniyle 118 araç trafikten menedildi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Aralık'ta 9 bin 395 araca yönelik denetimlerde bulundu.

        Uygulamalarda, "alkollü araç kullanmak", "sürücü belgesiz araç kullanmak", "park yasağı ihlali", "hız kuralı ihlali", "ışık ihlali", "emniyet kemeri takmamak", "kask takmamak", "abart egzoz kullanmak", "taşıma kanuna muhalefet" ve diğer ihlallerden 3 bin 711 sürücüye idari para cezası verildi.

        Ayrıca, 118 aracın trafikten menedildiği, 7 sürücünün belgesinin ise daimi olarak iptal edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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