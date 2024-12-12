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        Eskişehir'de lastiği patlayan tır karşı şeride geçerek başka bir tırla çarpıştı

        Eskişehir'de lastiği patlayan tırın karşı şeride geçerek başka bir tırla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 12:16 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:21
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        Eskişehir'de lastiği patlayan tır karşı şeride geçerek başka bir tırla çarpıştı
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        Eskişehir'de lastiği patlayan tırın karşı şeride geçerek başka bir tırla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Eskişehir-Bursa kara yolunun 3. kilometresinde seyreden Cemal Altıntop (56) idaresindeki 34 VBR 92 plakalı tır, lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıktı.

        Bariyerleri aşıp karşı şeride geçen araç, Mustafa S'nin (37) kullandığı 54 ADH 291 plakalı tırla çarpıştı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık görevlileri, sürücülerden Altıntop'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Diğer sürücü Mustafa S. ise Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazayı öğrenip bölgeye gelen Altıntop'un yakınlarının üzüldüğü görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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