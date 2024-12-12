Kırka Eti Maden İşletmesinin sürücülerine trafik eğitimi verildi

Ayrıca, otobüs kazalarının önlenmesi, olumsuz hava koşullarında hız limitlerine uyulması, gece şartlarında araç sürme teknikleri, araçlarda bulunması gereken zorunlu malzemeler ve genel trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitim kapsamında fermuar sistemi ile ambulans araçlarına yol verilmesi, kış şartlarında araç kullanma ve kış lastiği kullanma esasları, emniyet kemeri kullanmanın önemi anlatıldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'in katılımıyla Kırka Eti Maden İşletmesinde görevli servis şoförleri, işletme şoförleri ve diğer personel olmak üzere 58 sürücüye trafik eğitimi verildi.

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