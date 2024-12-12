AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Yıldız'dan CHP'li belediye yönetimi ve meclis üyelerine eleştiri

AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Özcan Yıldız, ilçedeki yatırım ve çalışmalarda yaşanan sorunlarla ilgili CHP'li belediye yönetimi ve meclis üyelerine eleştirilerde bulundu.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede AK Parti tarafından gerçekleştirilen yatırımlara yönelik algı operasyonu yapıldığını savunarak, ilçedeki açık pazar yerinin kapalı hale getirilmesi için aralık ayı Belediye Meclis Toplantısı'nda partilerince önerge sunulduğunu fakat oylamaya alınmadığını belirtti.

CHP İlçe Başkanı ve CHP'li belediye meclis üyelerinin, Seyitgazi'ye gelen TOKİ ve ESGAZ yatırımları ile Kümbet Mahallesi'ndeki kamu arazilerinin imara açılmasına kendileri önderlik ettiklerine dair vatandaşlara beyanda bulunduklarını aktaran Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Durumun böyle olmadığını sizlere izah edeceğim; TOKİ'nin ne zaman ve nereye yapılacağını bile bilmeyerek hemşehrilerimize yalan beyanlarda bulunuyorlar. Bu yatırımda hiçbir çalışmaları yoktur. Seyitgazi merkezimizde 3 mahalle mevcuttur ve bunun sadece bir mahallesinde doğal gaz çalışması vardır. İkiçeşme ve Derebenek mahallelerimizde şu an bir doğal gaz çalışması başlamadığı halde belediye binası İkiçeşme Mahallesi'ndeyken münferit olarak doğal gaz parasını yatırmış ve binaya çektirmiştir. O halde bu iki mahallemizde bulunan hanelerin neden doğal gaz hattı paralarını yatırmıyor? Hükümetimizin yatırdığı parayı sahiplenemezsiniz. Doğal gazın gelmesinde ve dağıtılmasına sizin bir katkınız yoktur."