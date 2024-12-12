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        AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Yıldız'dan CHP'li belediye yönetimi ve meclis üyelerine eleştiri

        AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Özcan Yıldız, ilçedeki yatırım ve çalışmalarda yaşanan sorunlarla ilgili CHP'li belediye yönetimi ve meclis üyelerine eleştirilerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 12:59 Güncelleme: 12.12.2024 - 13:02
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        AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Yıldız'dan CHP'li belediye yönetimi ve meclis üyelerine eleştiri
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        AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Özcan Yıldız, ilçedeki yatırım ve çalışmalarda yaşanan sorunlarla ilgili CHP'li belediye yönetimi ve meclis üyelerine eleştirilerde bulundu.

        Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede AK Parti tarafından gerçekleştirilen yatırımlara yönelik algı operasyonu yapıldığını savunarak, ilçedeki açık pazar yerinin kapalı hale getirilmesi için aralık ayı Belediye Meclis Toplantısı'nda partilerince önerge sunulduğunu fakat oylamaya alınmadığını belirtti.

        CHP İlçe Başkanı ve CHP'li belediye meclis üyelerinin, Seyitgazi'ye gelen TOKİ ve ESGAZ yatırımları ile Kümbet Mahallesi'ndeki kamu arazilerinin imara açılmasına kendileri önderlik ettiklerine dair vatandaşlara beyanda bulunduklarını aktaran Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

        "Durumun böyle olmadığını sizlere izah edeceğim; TOKİ'nin ne zaman ve nereye yapılacağını bile bilmeyerek hemşehrilerimize yalan beyanlarda bulunuyorlar. Bu yatırımda hiçbir çalışmaları yoktur. Seyitgazi merkezimizde 3 mahalle mevcuttur ve bunun sadece bir mahallesinde doğal gaz çalışması vardır. İkiçeşme ve Derebenek mahallelerimizde şu an bir doğal gaz çalışması başlamadığı halde belediye binası İkiçeşme Mahallesi'ndeyken münferit olarak doğal gaz parasını yatırmış ve binaya çektirmiştir. O halde bu iki mahallemizde bulunan hanelerin neden doğal gaz hattı paralarını yatırmıyor? Hükümetimizin yatırdığı parayı sahiplenemezsiniz. Doğal gazın gelmesinde ve dağıtılmasına sizin bir katkınız yoktur."

        İmar konusuna değinen Yıldız, "Bir diğer konu Kümbet Mahallemizin imara açılan yerleri. Bu alanlar devlet hazinesi, kamu yeri. Burası önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü onayı akabinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının uygun görmesinden sonra imara açılır. Hemşehrilerimiz AK Parti hükümetimizin açtığı imar alanlarına evlerini yapabilirler. Bu konuların doğruları budur." değerlendirmesini yaptı.

        CHP'li Seyitgazi Belediyesi yönetimi ve meclis üyelerine seslenen Yıldız, "Seyitgazi için çalışmak istiyorlarsa önce mahallelerimizi kırsal mahalle yapsınlar. Hayvancılık yapan insanlarımız 4 bin ile 10 bin lira arasında su parası ödemekte. Kırsal mahalleye geçersek bu para yarı yarıya inecektir. AK Parti'mizin getirdiği yatırımlara sahip çıkarak algı oluşturmaya çalışmak yerine Seyitgazili hemşehrilerimize gerçek hizmet getirin." ifadesine yer verdi.

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