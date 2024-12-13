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        TEI, lise öğrencilerine yerli ve milli havacılık motorlarını tanıttı

        TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Eskişehir'deki 11 lisede öğrenim gören öğrencileri, yerli ve milli havacılık motorlarıyla bir araya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 09:39 Güncelleme: 13.12.2024 - 10:11
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        TEI, lise öğrencilerine yerli ve milli havacılık motorlarını tanıttı
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        TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Eskişehir'deki 11 lisede öğrenim gören öğrencileri, yerli ve milli havacılık motorlarıyla bir araya getirdi.

        TEI'den yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla TEI Eskişehir Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinliğe, TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, TEI yöneticileri, öğretmenler ile çok sayıda öğrencinin katıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Aydın'ın hitabıyla başlayan etkinlikte, TEI Genel Müdürü Akşit tarafından gençlere milli teknolojilerin önemi, havacılık motorları ve bu alanda TEI'nin çalışmalarını anlatan sunum yapıldı.

        Öğrenciler, TEI Müzesi gezisinde Türkiye'nin milli havacılık serüveninde TEI'nin çalışmalarını yakından inceleme imkanı buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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