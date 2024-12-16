Eskişehir'de çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan bir şüphelinin de yakalanması çalışma başlattı.

Bölgeye gelen ekipler kavgaya karıştıkları belirlenen Emrah K. ve Cihan G'yi yakaladı. Bölgeden yaralı halde ayrılan Murat I. ise ekiplerce yapılan çalışma sonucu gazinonun yaklaşık 300 metre uzağında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eskişehir-Ankara kara yolu üzerinde bulunan bir gazinodaki 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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