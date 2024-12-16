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        Eskişehir'de çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

        Eskişehir'de çıkan kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 13:07 Güncelleme: 16.12.2024 - 13:15
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        Eskişehir'de çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı
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        Eskişehir'de çıkan kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, 2 şüpheli yakalandı.

        Eskişehir-Ankara kara yolu üzerinde bulunan bir gazinodaki 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat I. tabancayla bacağından vuruldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen ekipler kavgaya karıştıkları belirlenen Emrah K. ve Cihan G'yi yakaladı. Bölgeden yaralı halde ayrılan Murat I. ise ekiplerce yapılan çalışma sonucu gazinonun yaklaşık 300 metre uzağında bulundu.

        Murat I. sağlık ekibi tarafından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan bir şüphelinin de yakalanması çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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