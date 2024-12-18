Eskişehir'de Hal Cami'nin yıkımı için açılan dava mahkeme tarafından reddedildi
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Hal Cami'nin yıkılması için açılan davanın, Eskişehir 1. İdare Mahkemesi tarafından reddedildiğini bildirdi.
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Hal Cami'nin yıkılması için açılan davanın, Eskişehir 1. İdare Mahkemesi tarafından reddedildiğini bildirdi.
Albayrak, yaptığı açıklamada, şehir için güzel bir haberi paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Hal Cami'nin yıkılması için açılan davanın Eskişehir 1. İdare Mahkemesi tarafından reddedildiğini kaydeden Albayrak şu ifadelere yer verdi:
"Yani, yarım asrı geçkindir Tepebaşı ilçemizin Eskibağlar Mahallesi'nde bulunan şirin camimiz, yıkılmayacak aksine korunacak. Belediyeler yıkma yerleri değil, aksine mevcudu bozmadan millete hizmet etme ve eser üretme yerleridir. Bu doğrultuda, hemşehrilerimizin haklarını savunmayı her daim sürdüreceğiz."
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