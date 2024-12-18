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        Eskişehir'de Hal Cami'nin yıkımı için açılan dava mahkeme tarafından reddedildi

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Hal Cami'nin yıkılması için açılan davanın, Eskişehir 1. İdare Mahkemesi tarafından reddedildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 16:57 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:57
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        Eskişehir'de Hal Cami'nin yıkımı için açılan dava mahkeme tarafından reddedildi
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Hal Cami'nin yıkılması için açılan davanın, Eskişehir 1. İdare Mahkemesi tarafından reddedildiğini bildirdi.

        Albayrak, yaptığı açıklamada, şehir için güzel bir haberi paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

        CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Hal Cami'nin yıkılması için açılan davanın Eskişehir 1. İdare Mahkemesi tarafından reddedildiğini kaydeden Albayrak şu ifadelere yer verdi:

        "Yani, yarım asrı geçkindir Tepebaşı ilçemizin Eskibağlar Mahallesi'nde bulunan şirin camimiz, yıkılmayacak aksine korunacak. Belediyeler yıkma yerleri değil, aksine mevcudu bozmadan millete hizmet etme ve eser üretme yerleridir. Bu doğrultuda, hemşehrilerimizin haklarını savunmayı her daim sürdüreceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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