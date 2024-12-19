Eskişehir'de 3 hükümlü yakalandı

"Dolandırıcılık" suçundan 5 yıl hapse mahkum edilen T.C, "dolandırıcılık" suçundan 11 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. ve "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 8 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası kararı bulunan ve üzerinde bir miktar esrarla yakalanan C.D. yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.