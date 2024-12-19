Eskişehir'de 3 hükümlü yakalandı
Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yapıldı.
"Dolandırıcılık" suçundan 5 yıl hapse mahkum edilen T.C, "dolandırıcılık" suçundan 11 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. ve "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 8 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası kararı bulunan ve üzerinde bir miktar esrarla yakalanan C.D. yakalandı.
Söz konusu hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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