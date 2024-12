Oto sanayinin kadın patronu, çalışanlarıyla hizmet araçlarının bakım ve onarımını yapıyor

YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'de yaşayan Derya Kelsaka, oğlunun çizdiği itfaiye arazözü, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) resimlerinden ilham alarak 6 yıl önce açtığı iş yerinde çeşitli kurum ve kuruluşların araçlarına ekipman kurulumu, bakım ve onarım alanlarında hizmet sunuyor.

Özel bir üniversitenin psikoloji bölümünde ikinci sınıfta öğrenimini sürdüren iki çocuk annesi 45 yaşındaki Kelsaka, ailesiyle başka sektörde faaliyet gösterdiği dönemde şu anda 8 yaşında olan küçük oğlunun kamu kurumlarına ait arazöz ve TOMA'lara ilgisinden dolayı bunların resimlerini çizmesi üzerine bu araçları merak edip araştırmaya başladı.

Hizmet araçlarının üstyapı bakımlarını yaptığını belirten Kelsaka, "15 senelik donanımlı ekiple çalışıyorum. Zaman içinde her projeye dahil olarak ben de onlarla öğrendim." dedi.

Derya Kelsaka, kadınların iyi ekiple her işi başarıyla yapabileceğini vurguladı.

Topraktan kentteki sanayiye kadar kadınların her alanda var olduğunu aktaran Kelsaka, "Her alanda var olmak zorundayız. Hayat bizimle güzel. Başarı, istedikten sonra bizim her yerde imzamızı atabileceğimiz pozisyonlar yaratıyor. Kadınlara en önemli tavsiyem, işlerine aşık olmaları. Bir kadın isterse yapamayacağı hiçbir şey yok." diye konuştu.