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        Eskişehir'de sis etkili oldu

        Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktalarında yoğun sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 09:13 Güncelleme: 19.12.2024 - 09:19
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        Eskişehir'de sis etkili oldu
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        Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktalarında yoğun sis etkili oldu.

        Günün aydınlanmasıyla etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

        Araç sürücüleri şehir merkezindeki yollarda kontrollü ilerledi. Polis ekipleri, trafik güvenliği için güzergahlarda tedbir aldı.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte, Porsuk Çayı çevresinde güzel manzaralar oluşturan sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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