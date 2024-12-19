Eskişehir'de Rus uyruklu eşini öldüren sanığın yargılanması sürüyor

Eskişehir'de, kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada Rus uyruklu eşi Elena Samsanova'yı bıçaklayarak öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Atila Sarıhan (50), taraflar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, maktul Elena Samsanova'nın cep telefonuna ait sim kart şifresinin GSM operatörü tarafından tespit edildiğini ancak teknik incelemenin yapılmadığını belirtti.

Sanık Sarıhan'ın avukatı, GSM operatöründen gelen şifrelerle maktulün cep telefonunun çözümünün yapılmasını istedi.

Sanık Atila Sarıhan, savunmasında "Olayın yaşanmasından dolayı pişmanım, bu hale gelmesini istemezdim, karşı tarafın bana saldırması nedeniyle bu hadise gerçekleşti. Kendisi bana saldırdı, beni tırnakladı. Bıçağı mutfaktan alıp gelen kendisidir, bıçağı elinden almak isterken işaret parmağım zarar görmüştür. Ağır tahrik altındaydım, serbest bırakılmayı talep ederim." ifadelerini kullandı.