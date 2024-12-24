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        Eskişehir'de yoldan çıkan panelvandaki 3 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde şarampole inen araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 23:07 Güncelleme: 24.12.2024 - 23:07
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        Eskişehir'de yoldan çıkan panelvandaki 3 kişi yaralandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde şarampole inen araçtaki 3 kişi yaralandı.

        75. Yıl Mahallesi 733. Sokak'ta seyreden M.E. idaresindeki 11 AH 334 plakalı panelvan, yoldan çıkarak şarampole indi.

        Panelvan, metrelerce ilerledikten sonra toprak zeminde durdu.

        Kazada, araçta bulunan K.T, E.T. ve H.M.E yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Sürücü M.E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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