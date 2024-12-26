Eskişehir'e mezbaha için yer tahsisi yapıldı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kente mezbaha yapımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yer tahsisi yapıldığını bildirdi.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir'in bir zamanlar sadece şehrin değil bölge illerin de kırmızı et ihtiyacını karşıladığını belirterek, bu durumun Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığının yanlış tutum ve politikalarıyla geriye gittiğini öne sürdü.