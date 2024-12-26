Eskişehir'e mezbaha için yer tahsisi yapıldı
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kente mezbaha yapımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yer tahsisi yapıldığını bildirdi.
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kente mezbaha yapımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yer tahsisi yapıldığını bildirdi.
Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir'in bir zamanlar sadece şehrin değil bölge illerin de kırmızı et ihtiyacını karşıladığını belirterek, bu durumun Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığının yanlış tutum ve politikalarıyla geriye gittiğini öne sürdü.
Belediyeye ait mezbahanın kapatılarak hayvancılığın kaderine terk edildiğini ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:
"Uzun yıllardır şehrin gündeminde olan ve bir türlü çözülmeyen mezbahane konusuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda Eskişehir heyeti olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ziyaretimizde konuyu arz ettik ve kendilerinden destek istedik. Çok şükür süreç olumlu sonuçlandı. Şehrimize mezbahane yapımı için yer tahsisi bakanlığımızca yapıldı. Destekleri ve gayretleri için başta Sayın Bakanımız Murat Kurum olmak üzere milletvekillerimize, il müdürümüze ve yetkili kurum çalışanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Eskişehir'imize hayırlı olsun."
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