Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'e mezbaha için yer tahsisi yapıldı

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kente mezbaha yapımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yer tahsisi yapıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 12:04 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'e mezbaha için yer tahsisi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kente mezbaha yapımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yer tahsisi yapıldığını bildirdi.

        Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir'in bir zamanlar sadece şehrin değil bölge illerin de kırmızı et ihtiyacını karşıladığını belirterek, bu durumun Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığının yanlış tutum ve politikalarıyla geriye gittiğini öne sürdü.

        Belediyeye ait mezbahanın kapatılarak hayvancılığın kaderine terk edildiğini ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

        "Uzun yıllardır şehrin gündeminde olan ve bir türlü çözülmeyen mezbahane konusuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda Eskişehir heyeti olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ziyaretimizde konuyu arz ettik ve kendilerinden destek istedik. Çok şükür süreç olumlu sonuçlandı. Şehrimize mezbahane yapımı için yer tahsisi bakanlığımızca yapıldı. Destekleri ve gayretleri için başta Sayın Bakanımız Murat Kurum olmak üzere milletvekillerimize, il müdürümüze ve yetkili kurum çalışanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Eskişehir'imize hayırlı olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Bakanlık açıkladı: Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem
        Bakanlık açıkladı: Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Devlet Memurları Kanunu Teklifi kabul edildi
        Devlet Memurları Kanunu Teklifi kabul edildi
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        Asgari ücretin etkisini hesapladık
        Asgari ücretin etkisini hesapladık

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Eskişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de kalp krizi geçiren akademisyen hayatını kaybetti
        Eskişehir'de kalp krizi geçiren akademisyen hayatını kaybetti
        Eskişehir'de çoban köpeği, yavrusuyla birlikte 6 kuzuyu besliyor
        Eskişehir'de çoban köpeği, yavrusuyla birlikte 6 kuzuyu besliyor
        Eskişehir'de eğlence mekanındaki kavgaya karışan 3 kişi yakalandı
        Eskişehir'de eğlence mekanındaki kavgaya karışan 3 kişi yakalandı
        Annesinin adını yaşattığı markasıyla el işi ürünler üretiyor
        Annesinin adını yaşattığı markasıyla el işi ürünler üretiyor