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        Eskişehir Valisi Aksoy, Borsa İstanbul Fen Lisesi'ni ziyaret etti

        –Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Borsa İstanbul Fen Lisesi'ni ziyaret edip, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 13:40 Güncelleme: 26.12.2024 - 13:40
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        Eskişehir Valisi Aksoy, Borsa İstanbul Fen Lisesi'ni ziyaret etti
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        –Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Borsa İstanbul Fen Lisesi'ni ziyaret edip, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

        Vali Aksoy, Borsa İstanbul Fen Lisesi'nde çeşitli incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında okul öğretmenleriyle bir araya gelerek eğitim süreci ve okuldaki faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunan Vali Aksoy, öğretmenlerin taleplerini dinledi.

        Ziyaret kapsamında pansiyonda öğrencilerle buluşan Vali Aksoy, öğrencilerle sohbet ederek eğitim hayatlarına dair düşüncelerini ve beklentilerini dinledi. Görüşmenin ardından Borsa İstanbul Fen Lisesi öğretmenlerinden Emine Türkölmez, Vali Aksoy'a hediye takdim etti.

        Ziyarette Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın da hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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