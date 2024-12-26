Eskişehir Valisi Aksoy, Borsa İstanbul Fen Lisesi'ni ziyaret etti

Ziyaret kapsamında pansiyonda öğrencilerle buluşan Vali Aksoy, öğrencilerle sohbet ederek eğitim hayatlarına dair düşüncelerini ve beklentilerini dinledi. Görüşmenin ardından Borsa İstanbul Fen Lisesi öğretmenlerinden Emine Türkölmez, Vali Aksoy'a hediye takdim etti.

Vali Aksoy, Borsa İstanbul Fen Lisesi'nde çeşitli incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında okul öğretmenleriyle bir araya gelerek eğitim süreci ve okuldaki faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunan Vali Aksoy, öğretmenlerin taleplerini dinledi.

–Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Borsa İstanbul Fen Lisesi'ni ziyaret edip, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

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