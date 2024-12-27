Eskişehir'de farklı suçlardan aranan 5 kişi yakalandı

Eskişehir'de farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 5 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Odunpazarı ilçesinde, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan bir, Beylikova'da hakkında kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası kesinleşmiş bir, Tepebaşı ilçesinde haklarında kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan birer, basit yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan bir zanlı yakalandı.