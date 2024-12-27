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        Eskişehir'de farklı suçlardan aranan 5 kişi yakalandı

        Eskişehir'de farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 13:05 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:05
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        Eskişehir'de farklı suçlardan aranan 5 kişi yakalandı
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        Eskişehir'de farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 5 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Odunpazarı ilçesinde, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan bir, Beylikova'da hakkında kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası kesinleşmiş bir, Tepebaşı ilçesinde haklarında kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan birer, basit yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan bir zanlı yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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