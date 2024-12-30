Eskişehir Valisi Aksoy'dan yeni yıl mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, sevinçleri ve hüzünleri ile bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yıla, yeni umutlarla girmenin heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Son yıllarda il genelinde eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye kadar her alanda önemli atılımların yapıldığını, yeni projelerin hizmete sunulduğunu ya da başlatıldığını ifade eden Aksoy, şunları kaydetti: