Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinden fiyat ve etiket denetimi

Eskişehir'de, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince aralık ayında yapılan fiyat ve etiket denetimlerinde 413 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personeli tarafından 1-31 Aralık'ta il genelinde fiyat etiketi ile kasa-raf uyuşmazlığı kapsamında 271 firmada 4 bin 865 ürün, haksız fiyat artışı kapsamında 77 firmada 385 ürünün denetlendiği belirtildi.