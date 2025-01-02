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        Eskişehir'de Ellerim Sesin Olsun Projesi'nin ikinci etabı başladı

        Eskişehir Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen, kamu kurum ve kuruluşlarında işitme engelli bireylerin işlemlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde çözümlenmesi, iletişim kaynaklı sorunların azaltılması ve hizmet sunumlarında farkındalık oluşturulması hedeflenen Ellerim Sesin Olsun Projesi kapsamında verilen işaret dili eğitimlerinin ikinci etabı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 17:04 Güncelleme: 02.01.2025 - 17:04
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        Eskişehir'de Ellerim Sesin Olsun Projesi'nin ikinci etabı başladı
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        Eskişehir Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen, kamu kurum ve kuruluşlarında işitme engelli bireylerin işlemlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde çözümlenmesi, iletişim kaynaklı sorunların azaltılması ve hizmet sunumlarında farkındalık oluşturulması hedeflenen Ellerim Sesin Olsun Projesi kapsamında verilen işaret dili eğitimlerinin ikinci etabı başladı.

        Projenin ikinci etap eğitimler, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A Blok Toplantı Salonu'nda başladı.

        Kentteki 25 kamu kurumu ve kuruluşundan 78 personelin katılacağı, eğitimlerin haftada iki gün gerçekleştirileceği ve mart ayı sonunda tamamlanacak.

        Yunus Emre Devlet Hastanesinin güvenlik biriminde çalışan ve projeye gönüllü olarak katılan İsmail Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, işaret dili öğrenerek hem günlük hayatında hem de mesleğinde farkındalık yaratmayı hedeflediğini söyledi.

        Sezer, projeyi kurumuna iletilen bir yazıyla öğrendiğini belirterek şunları kaydetti:

        "Bu proje ilgimi çekti ve gönüllü olarak katılmak istedim. Proje sayesinde işaret dili öğrenerek engelli bireylerimize daha fazla yardımcı olabileceğimize inanıyorum. Daha önce elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorduk, ancak bu eğitimle birlikte dertlerini, sıkıntılarını dinleyebilecek, neler hissettiklerini anlayabilecek ve bizden ne beklediklerini öğrenebileceğiz."

        Sezer, işaret dili öğrenmenin bireysel hayatında da önem taşıdığına dikkati çekerek, "Dışarıda birisine adres sormak istediğimde işitme engelli bir birey olabilir. Bu eğitim sayesinde onlarla rahatlıkla iletişim kurabileceğim." dedi.

        Türk işaret dili eğitmeni ve tercümanı Sedef Ayhan da eğitimlerin ardından kursiyerlerden olumlu geri dönüşler aldıklarını vurguladı.

        Kamu kurumlarında çalışan personelin işaret dili öğrenmeye olan ilgisinin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Ayhan, "Birinci etap kursiyerlerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu dili kullandıklarına dair geri bildirimler bizi memnun ediyor. Yeni dönemin de başarılı geçeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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