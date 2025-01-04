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        Eskişehir'deki 20'nci hastalıktan ari işletme sertifikalandırıldı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Tandır Mahallesi'nde Keziban Tosun'a ait işletme, "hastalıktan ari işletme sertifikası" almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 11:38 Güncelleme: 04.01.2025 - 11:39
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        Eskişehir'deki 20'nci hastalıktan ari işletme sertifikalandırıldı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Tandır Mahallesi'nde Keziban Tosun'a ait işletme, "hastalıktan ari işletme sertifikası" almaya hak kazandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir genelinde 20, Tepebaşı ilçesinde ise 7'nci hastalıktan arı işletmesi olan çiftliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ün ziyaret gerçekleştirdiği ve işletmeye sertifikanın takdim edildiği belirtildi.

        Hastalıktan ari işletme statüsünün, hayvan hastalıklarının önlenmesi ve sağlıklı üretim koşullarının sağlanması açısından büyük önem taşıdığını belirten işletme sahibi Tosun, "Öncelikli hedefimiz nitelikli damızlık düve yetiştirmek. Daha sonra süt ve süt ürünlerinde Eskişehir'de örnek bir işletme haline gelmek istiyoruz. Özellikle kadın yetiştiricilere örnek olmayı arzuluyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen İl Müdürümüz Gümüş'e teşekkür ediyorum." dedi.

        Gümüş ise Keziban Tosun ile eşi Hasan Tosun'un yıllardır büyük şehirlerde edindikleri bilgi birikimini kırsal kalkınma adına hayvansal ve bitkisel üretime yönlendirdiğini belirterek, hastalıktan ari işletme sertifikasına layık görülmelerinin işlerini ne kadar profesyonel ve sürdürülebilir şekilde yürüttüklerinin göstergesi olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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