AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Beylikova'daki sosyal konut şantiyesine ziyaret

Depreme dayanıklı konutların vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Albayrak, "Bahane değil hizmet üretiyoruz. Beylikova ilçemize değer katacak 189 depreme dayanıklı sosyal konutun teslimi için artık gün sayılıyor. Nasipse önümüzdeki yaz aylarına doğru hak sahiplerine anahtar teslim süreci başlayacak. Hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Albayrak, TOKİ evlerinin bir an önce bitirilip Eskişehirlilerin hizmetine sunulacağını ifade etti.

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