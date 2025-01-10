Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Emektar makinist 32 yıldır filmleri izleyiciyle buluşturuyor

        GÜNHAN ÖZCEYLAN - Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde hizmet veren Sinema Anadolu'da makinistlik yapan 57 yaşındaki Hayri Ergin, 32 yılı geride bıraktığı mesleğinde yüzlerce filmi beyaz perdeyle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 11:13 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emektar makinist 32 yıldır filmleri izleyiciyle buluşturuyor
        ABONE OL

        GÜNHAN ÖZCEYLAN - Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde hizmet veren Sinema Anadolu'da makinistlik yapan 57 yaşındaki Hayri Ergin, 32 yılı geride bıraktığı mesleğinde yüzlerce filmi beyaz perdeyle buluşturdu.

        Anadolu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Bölümünde tamamladığı lisans eğitiminin ardından 1993 yılında üniversite bünyesinde personel olarak işe başlayan Hayri Ergin, kısa süre sonra Sinema Anadolu'da makinist olarak görevlendirildi.

        Aldığı eğitimle film makinesinin çalışma prensiplerini kavrayan Ergin, kendisine tahsis edilen odada dönemin kömürlü makinesiyle mesleğine adım attı.

        Gösterime giren birçok filmi odasındaki pencereden öğrencilerle izleyen Ergin, sinemaya tutkuyla bağlandı. Öğrenci, akademisyen ve kent sakinlerini yeni filmlerle buluşturma misyonuyla ilerleyen Sinema Anadolu'yu evi gibi benimseyen Ergin, uzun yıllar sinemanın usta isimlerini, siyah beyaz ve renkli filmleri beyaz perdeye yansıttı.

        Film gösterim teknolojilerindeki değişimlerden geri kalmayan Ergin, kömürlü makineyle başladığı mesleğinde dijital makineleri de öğrendi. Odasına kurduğu tezgahta 35 milimetre formatlı eski dönem filmlerini gösterime hazırlayan Ergin, 32 yıllık meslek hayatında 2 bin 500'e yakın eski ve yeni dönem filmini sinemaseverlerle buluşturdu.

        Üniversitedeki festival dönemlerinde bir hafta boyunca günde 5 farklı filmi beyaz perdeye aktaran Ergin, evi gibi gördüğü makinist odasıyla adeta özdeşleşti.

        - "Film seyretmeyi, sinemayı çok seviyordum"

        Makinist Hayri Ergin, AA muhabirine, yıllardır "sıfır hata" prensibiyle çalışmaya özen gösterdiğini söyledi.

        Sinemaseverlere sunduğu tüm filmleri kendisinin de izlediğini anlatan, şöyle konuştu:

        "Film seyretmeyi, sinemayı çok seviyordum. Tesadüfen buraya düştüm. Burada çok film seyrettim. Hala seyrediyorum. Oynattığım filmlerin içinde seyretmediğim çok nadirdir. Hasta veya yorgun değilsem hemen hemen bütün filmleri seyretmişimdir. Seyirci içeriye girip, yukarıda filmi başlattığımda sanki ben aşağıdaki seyirciler gibi olurum, onlarla bütünleşmiş hissederim. Her seans çok kalabalık olmaz, az kişinin katıldığı seanslarda canım sıkılır, ne kadar fazla kişi gelirse o kadar sevinirim."

        Ergin, üniversiteye ulaşan eski dönem filmlerini büyük bir titizlikle gösterime hazırladığını vurguladı.

        - "Eğitimini almadım, çalışarak zamanla öğrendim"

        Eski filmleri düzenlemeyi de zamanla öğrendiğini aktaran Ergin, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Filmler bazen makinelerden geçerken kopmalar veya yırtılmalar olabiliyor. Ses bandında sıkıntılar olabiliyor. Bunları görüp temizlemek gerekiyor. Bunların özel yöntemleri var. Küçük parçalarla kesmek zorundasınız, eğer dişleri kırıksa özel bir bantlama sistemiyle yapmak zorundasınız. Makineden geçer mi geçmez mi, nerede kopar bunu iyi tahlil etmeniz gerekiyor. Bunun bir eğitimini almadım, çalışarak zamanla öğrendim. Odamdaki tezgahta birleştirme işlemini yapıyorum. Her film yapılır ve sökülür, çünkü onların tekrar kutulara girmesi gerekiyor. Bütün makinistler böyledir. Filmi yapar, gösterimden sonra söker ve geri gönderir. Film bittiğinde makarasını tekrar başa almanız gerekiyor. Tezgahımda bu işlemleri yapıyorum."

        - "Sinema Anadolu benim dünyam"

        Hayri Ergin, emektarı olduğu sinemanın kendisine çok şey kattığının ve güzel anılar biriktirdiğinin altını çizdi.

        Sinema Anadolu'nun kendisinde ayrı bir yeri olduğunu belirten Ergin, "Makinistlik çok ayrıdır, herkes sevemez çünkü gürültülü, kışın soğuk, yazın sıcak bir ortamda olabilmek için sinemayı sevmek gerekiyor. Sadece 'işimi yapayım' kafasıyla çalışırsanız bir şey çıkmaz oradan. Oturursun filmi başlatırsın, bitince kapatıp evine gidersin. Bu çok sıkıcı bir şey olur. Ancak filmi seyredersen, değerlendirirsen, çıkışta gençlerle bir şey konuşursan, bir şeyler paylaşırsan burası ilginç bir yer olur." dedi.

        Ergin, üniversiteye çok değer verdiğini, buranın kendini geliştirdiği, okuduğu ve işe başladığı yer olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Çocuklarım iş yoğunluğundan dolayı zaman zaman şikayet etse de bu işi sevdiğimi bildikleri için çok sorun olmuyor. Burası benim için ayrı bir dünya, bana çok şey kattı. Ailem ve Sinema Anadolu dünyada önemsediğim iki şey. Türkan Şoray'lar, Ediz Hun'lar, Cem Yılmaz'lar, Yılmaz Erdoğan'lar, Tarık Akan'lar, Kadir İnanır'lar, Eskişehir Film Festivali'nde onur konuklarımızdı. Onları görmek bile benim için ilginç ve değerli."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        AB siyasetçisinden Musk'a: Deli gibi yalan söylüyor
        AB siyasetçisinden Musk'a: Deli gibi yalan söylüyor
        "Aklı hala sahada değil"
        "Aklı hala sahada değil"
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        LLAMA'yı korsan verilerle eğitti!
        LLAMA'yı korsan verilerle eğitti!
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
        İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İzin almak zorundalar
        İzin almak zorundalar
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        NBA maçına İzmir marşı damgası!
        NBA maçına İzmir marşı damgası!
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları

        Benzer Haberler

        ESKİŞEHİR - Alper Gezeravcı, Eskişehir'de üniversitelilerle bir araya geldi...
        ESKİŞEHİR - Alper Gezeravcı, Eskişehir'de üniversitelilerle bir araya geldi...
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü...
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü...
        Alper Gezeravcı, Eskişehir'de üniversitelilerle bir araya geldi
        Alper Gezeravcı, Eskişehir'de üniversitelilerle bir araya geldi
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Beylikova'daki sosyal konut şant...
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Beylikova'daki sosyal konut şant...
        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Karakülah gazetecilerle bir araya geldi
        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Karakülah gazetecilerle bir araya geldi
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı