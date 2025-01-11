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        Eskişehir'de 39 hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 13:54 Güncelleme: 11.01.2025 - 14:30
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        Eskişehir'de 39 hükümlü yakalandı
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        Eskişehir'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulanan 39 hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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