Para yüzücü Salih milli takım hayali için kulaç atıyor

ZEHRA ONGAN - Doğuştan elleri ve ayakları olmayan 14 yaşındaki para yüzücü Salih Karadağ, milli takım hayali için kulaç atıyor.

Engelinden dolayı vücudunun hareketsiz kalmasıyla spora yönelme ihtiyacı duyan Salih, 2021 yılında yüzmeye başladı. Konya, Bolu ve Trabzon'da katıldığı yarışlarda çeşitli dereceler elde eden genç sporcu, Gaziantep'te 30 Aralık'ta düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım Seçmeleri ve Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Vize Yarışması'nda 100 metre ve 200 metre serbest kategoride şampiyonluk kazandı.

Elde ettiği başarılarla milli takım seçmelerine katılarak aday listesine alınan Karadağ, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörü Furkan Kızılkaya ile haftanın 6 günü antrenman yaparak milli takım hazırlıklarını sürdürüyor.

- "2028 Los Angeles Olimpiyatlarına katılabilmeyi çok istiyorum"

Para yüzücü Salih Karadağ, AA muhabirine, 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına katılabilmek için disiplinli bir şekilde çalıştığını söyledi.

Antrenmanlarını Yenikent Olimpik Yüzme Havuzunda sürdürdüğünü aktaran Karadağ, "Son dönemde antrenmanlarımı artırdık. Günde en az 2 saat yüzüyorum. Haftalık 12 saatlik antrenman sürecim oluyor. Programı Furkan hocam ile derslerime göre hazırlıyoruz. 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına katılabilmeyi çok istiyorum. Los Angeles'ta kürsüde ben de olmak istiyorum." diye konuştu.

Salih Karadağ, ulusal başarılarını uluslararası yarışlara taşımayı hedeflediğini dile getirerek şöyle devam etti:

"2022’de Konya’da 5-7 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Para Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerinde 100 metre kurbağalama S5 kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldum. Ayrıca 50 metre serbest stilde ikinci, 100 ve 200 metre serbest stilde ise üçüncü oldum. Gaziantep’te düzenlenen yarışta ise hem 100 hem de 200 metre serbest stillerinde birincilik elde ettim. Katıldığım her yarışta bir derece ve madalya kazandım. Ulusal başarılarımın aynısını uluslararası yarışlarda da elde etmek istiyorum." dedi.