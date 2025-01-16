Eskişehir'deki şehir çöplüğünde bebek cesedi bulundu
Eskişehir'de şehir çöplüğünde bebek cesedi bulundu.
Eskişehir'de şehir çöplüğünde bebek cesedi bulundu.
Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki şehir çöplüğünde çalışan bir personel, çöplerin ayrıştırıldığı bant üzerinde yeni doğmuş bebek cesediyle karşılaştı.
İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.
Üç günlük olduğu tahmin edilen kız bebeğin cesedi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.
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