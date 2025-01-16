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        Eskişehir'deki şehir çöplüğünde bebek cesedi bulundu

        Eskişehir'de şehir çöplüğünde bebek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:53 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:53
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        Eskişehir'deki şehir çöplüğünde bebek cesedi bulundu
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        Eskişehir'de şehir çöplüğünde bebek cesedi bulundu.

        Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki şehir çöplüğünde çalışan bir personel, çöplerin ayrıştırıldığı bant üzerinde yeni doğmuş bebek cesediyle karşılaştı.

        İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

        Üç günlük olduğu tahmin edilen kız bebeğin cesedi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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