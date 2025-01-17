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        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Vural'dan Odunpazarı Belediyesine eleştiri

        Eskişehir'de, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, Odunpazarı Belediyesinin şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışından uzaklaştığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 15:56 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:58
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        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Vural'dan Odunpazarı Belediyesine eleştiri
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        Eskişehir'de, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, Odunpazarı Belediyesinin şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışından uzaklaştığını bildirdi.

        Vural, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki Osmangazi Mahallesi'nde yer alan, kapalı pazar yeri ve kültür merkezi yapılacağı söylenen arazinin imar planının, AK Parti'li üyelerin itirazlarına rağmen Belediye Meclisi'nden geçen kararla değiştirildiğini belirtti.

        Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un bu projeleri mahalleliye söz verdiğini vurgulayan Vural, şunları kaydetti:

        "Halkın istifadesine sunulması gereken alanı ticaret alanına çeviriyorsunuz. 2 dönemdir yatırım programına koyup oyaladınız. Şimdi ne yapıyorsunuz? Yap-işlet-devret modeliyle bu alanı kimlere kiraya vereceksiniz? Kimler buradan rant sağlayacak? Halkın hakkını yandaşlarınıza peşkeş çekiyorsunuz. Osmangazi Mahallesi sakinlerine, Odunpazarı halkına geçmiş olsun. Bu alan, mahalle halkına verilen bir sözdü. Pazar yeri, kültür merkezi olacaktı. Şimdi ne yapıyorlar? Belediyenin kaynaklarını halkın ihtiyacına göre değil, belli grupların çıkarlarına göre kullanıyorlar."

        "Biz, Odunpazarı halkının hakkını kimseye yedirmeyeceğiz." ifadelerini kullanan Vural, şöyle devam etti:

        "Bu rant düzenine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Belediye yönetimi şunu iyi bilsin, bu işin takipçisiyiz. Halka ait olanı, halk için kullanmayanları da her fırsatta ifşa edeceğiz. Odunpazarı Belediyesi, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışından tamamen uzaklaşmıştır. Biz, halkımızın hakkını sonuna kadar savunacağız."

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