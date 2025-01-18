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        Eskişehir'de ters yönde seyreden otomobilin neden olduğu kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde ters yönde giden otomobilin başka bir otomobille çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 00:22 Güncelleme: 18.01.2025 - 00:22
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        Eskişehir'de ters yönde seyreden otomobilin neden olduğu kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde ters yönde giden otomobilin başka bir otomobille çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi yakınlarında Ankara yönünde ters şeritten seyreden Burak Ertek idaresindeki otomobil, Ankara'dan Eskişehir'e gelen S.K. yönetimindeki başka bir otomobille çarpıştı.

        Kazada, ters yönde ilerleyen aracın sürücüsü Ertek olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer otomobilin sürücüsü S.K, eşi F.K, çocukları E.K. ve B.K. ise yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.K. ile eşi F.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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