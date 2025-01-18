Eskişehir'de ters yönde seyreden otomobilin neden olduğu kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, ters yönde ilerleyen aracın sürücüsü Ertek olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer otomobilin sürücüsü S.K, eşi F.K, çocukları E.K. ve B.K. ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi yakınlarında Ankara yönünde ters şeritten seyreden Burak Ertek idaresindeki otomobil, Ankara'dan Eskişehir'e gelen S.K. yönetimindeki başka bir otomobille çarpıştı.

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