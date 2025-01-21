Yaşadığı apartmandan düşen ESTÜ'lü akademisyen hayatını kaybetti
Yaşadığı apartmanda yüksekten düşen Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Selahattin Ateş, yaşamını yitirdi.
Yaşadığı apartmanda yüksekten düşen Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Selahattin Ateş, yaşamını yitirdi.
Üniversitenin Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Ateş, dün gece kent merkezindeki yaşadığı apartmanda yüksekten düştü.
Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Ateş'in hayatını kaybettiğini belirledi.
ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, yaşamını yitiren Ateş için taziye mesajı yayımladı.
Özcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Üniversitemiz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Selahattin Ateş'in elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve üniversitemiz camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum."
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