Yaşadığı apartmandan düşen ESTÜ'lü akademisyen hayatını kaybetti

"Üniversitemiz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Selahattin Ateş'in elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve üniversitemiz camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum."

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