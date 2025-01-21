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        Eskişehir'deki Şair Fuzuli Caddesi, yarın bir süreliğine trafiğe kapatılacak

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Şair Fuzuli Caddesi'nin, inşaat çalışması nedeniyle yarın bir süreliğine trafiğe kapatılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 21:13 Güncelleme: 21.01.2025 - 21:13
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        Eskişehir'deki Şair Fuzuli Caddesi, yarın bir süreliğine trafiğe kapatılacak
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Şair Fuzuli Caddesi'nin, inşaat çalışması nedeniyle yarın bir süreliğine trafiğe kapatılacağı bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "22 Ocak 2025 saat 07.00'den itibaren Şair Fuzuli Caddesi üzerinde yer alan OEDAŞ inşaat çalışması nedeniyle alınacak trafik tedbirleri kapsamında Şair Fuzuli Caddesi, Cengiz Topel Caddesi kavşağından Mustafa Kemal Atatürk Caddesi istikametine kadar can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışma bitimine kadar kapatılacaktır. Şair Fuzuli Caddesi'ni kullanacak araç sürücülerinin alternatif güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri önem arz etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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