Eskişehir'deki Şair Fuzuli Caddesi, yarın bir süreliğine trafiğe kapatılacak

"22 Ocak 2025 saat 07.00'den itibaren Şair Fuzuli Caddesi üzerinde yer alan OEDAŞ inşaat çalışması nedeniyle alınacak trafik tedbirleri kapsamında Şair Fuzuli Caddesi, Cengiz Topel Caddesi kavşağından Mustafa Kemal Atatürk Caddesi istikametine kadar can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışma bitimine kadar kapatılacaktır. Şair Fuzuli Caddesi'ni kullanacak araç sürücülerinin alternatif güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri önem arz etmektedir."

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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