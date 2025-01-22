Eskişehir'de ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduran kişi yakalandı

Jandarma ekipleri, Odunpazarı ilçesindeki iş yerinde yaptığı aramada, 195 kuru sıkı tabanca fişeği ile ruhsatsız 2 tabanca, şarjör ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ihbar üzerine bir iş yerinde operasyon düzenledi.

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