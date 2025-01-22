Eskişehir'de ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduran kişi yakalandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ruhsatsız tabanca ve tüfeğin ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ruhsatsız tabanca ve tüfeğin ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ihbar üzerine bir iş yerinde operasyon düzenledi.
Jandarma ekipleri, Odunpazarı ilçesindeki iş yerinde yaptığı aramada, 195 kuru sıkı tabanca fişeği ile ruhsatsız 2 tabanca, şarjör ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan zanlının sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.