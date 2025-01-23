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        Eskişehir'de Animasyon Eğitiminde Disiplinlerarası Bir Yaklaşım Projesi'nin değerlendirme toplantısı yapıldı

        Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Eczacılık Fakültesi'nin çalışmalarıyla yürütülen, "Animasyon Eğitiminde Disiplinlerarası Bir Yaklaşım: Medikal Animasyon Ders Tasarımı, Uygulaması ve Değerlendirmesi" başlıklı TÜBİTAK 1001 projesinin kapanış bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 16:45 Güncelleme: 23.01.2025 - 16:45
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        Eskişehir'de Animasyon Eğitiminde Disiplinlerarası Bir Yaklaşım Projesi'nin değerlendirme toplantısı yapıldı
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        Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Eczacılık Fakültesi'nin çalışmalarıyla yürütülen, "Animasyon Eğitiminde Disiplinlerarası Bir Yaklaşım: Medikal Animasyon Ders Tasarımı, Uygulaması ve Değerlendirmesi" başlıklı TÜBİTAK 1001 projesinin kapanış bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Taş Alicenap tarafından yürütülen projenin değerlendirme toplantısında, medikal animasyon alanında kariyer hedefi olan öğrencilere yönelik iş birliği olanakları konuşuldu.

        Projenin paydaşları olan BEBKA, ATAP ve Türk Medikal İllüstratörler Birliği üyelerinin de katıldığı toplantıda animasyonun, eğitim ve eğlence sektörleriyle sınırlı kalmayıp, medikal, mühendislik ve temel bilimler gibi birçok farklı alanda uygulanabilirliği üzerinde duruldu.

        Projenin yürütücüsü Doç. Dr. Alicenap, Türkiye'de ilk kez lisans düzeyinde eczacılık ve animasyon gibi farklı disiplinlerin projeyle bir araya getirildiğini belirterek, "Anadolu Üniversitesinde MED 302 Medikal Animasyon dersinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği üzerine çalışmalar yaptık. Bu dersin diğer üniversitelerde de uygulanabilirliğini sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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