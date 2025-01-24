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        Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde garajdan motosikletin çalınması güvenlik kameralarınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 10:54 Güncelleme: 24.01.2025 - 10:54
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        Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde garajdan motosikletin çalınması güvenlik kameralarınca görüntülendi.

        Emek Mahallesi'nde apartmana giren şüpheli, garajda bulunan eşyaları kontrol etti.

        Daha sonra motosikleti çalan zanlı, garaj kapısından çıkarak bölgeden uzaklaştı.

        Hırsızlık anları binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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