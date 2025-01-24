Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde garajdan motosikletin çalınması güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde garajdan motosikletin çalınması güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Emek Mahallesi'nde apartmana giren şüpheli, garajda bulunan eşyaları kontrol etti.
Daha sonra motosikleti çalan zanlı, garaj kapısından çıkarak bölgeden uzaklaştı.
Hırsızlık anları binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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