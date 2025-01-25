Eskişehir'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişi evini ateşe verdi
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişinin evini ateşe verdiği iddia edildi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişinin evini ateşe verdiği iddia edildi.
Şirintepe Mahallesi Mutlular Sokağı'ndaki 3 katlı apartmanın üst katında ikamet eden Habib K. (45), evini ateşe verip dairesinden atladı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülerek evde soğutma çalışması yapıldı.
Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine götürülen Habib K'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
Evde beslenen 10 güvercinin dumandan etkilenerek öldüğü öğrenildi.
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