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        Eskişehir'de geçen yıl 122 firma Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yatırım teşvik belgesi aldı

        Eskişehir'de, geçen sene 122 firmaya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yatırım teşvik belgesi verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 15:35 Güncelleme: 26.01.2025 - 15:35
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        Eskişehir'de geçen yıl 122 firma Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yatırım teşvik belgesi aldı
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        Eskişehir'de, geçen sene 122 firmaya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yatırım teşvik belgesi verildiği bildirildi.

        Eskişehir Valiliğinden, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 2024'teki faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamada, kent genelinde ürün güvenliği denetimleri kapsamında 353 çalışma gerçekleştirildiği, çeşitli firmalara mevzuata uygun olmayan 57 ürün nedeniyle toplam 3 milyon 339 bin lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

        Geçen sene 3 bin 127 ölçü ve tartı aleti ile yetkili tamir ayar servisinin denetlendiği aktarılan açıklamada, yeterliliği sağlamayan 61 iş yerine toplam 587 bin lira para cezası kesildiği ifade edildi.

        Yıl boyu 108 işletmeye sanayi sicil belgesi düzenlendiği, böylece ilde bu belgeye sahip firma sayısının 1461'e ulaştığına değinilen açıklamada, Sanayi Sicili Kanunu kapsamında yükümlüklerini yerine getirmeyen 116 iş yerine de toplam 793 bin lira ceza uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

        Açıklamada, ayrıca Kasım 2024 itibarıyla kentteki 122 firmaya Bakanlık tarafından yatırım teşvik belgesi verildiği duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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