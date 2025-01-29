Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Çalışmada "yağma", "hırsızlık", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 21 yıl 9 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.

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