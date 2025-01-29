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        Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de, 21 yıl 9 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 16:48 Güncelleme: 29.01.2025 - 16:48
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        Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Eskişehir'de, 21 yıl 9 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Çalışmada "yağma", "hırsızlık", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 21 yıl 9 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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