Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de Açık Kapı Şubesi 3 bin 639 vatandaşın talebini sonuçlandırdı

        Eskişehir Valiliği, Açık Kapı Şube Müdürlüğüne vatandaşlar tarafından yüz yüze ve internet üzerinden bir yılda yapılan 3 bin 639 başvuruyu sonuçlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 12:24 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de Açık Kapı Şubesi 3 bin 639 vatandaşın talebini sonuçlandırdı
        ABONE OL

        Eskişehir Valiliği, Açık Kapı Şube Müdürlüğüne vatandaşlar tarafından yüz yüze ve internet üzerinden bir yılda yapılan 3 bin 639 başvuruyu sonuçlandırdı.

        Valilikten yapılan açıklamada, 2024 yılında Açık Kapı Şube Müdürlüğüne 2 bin 121'i yüz yüze, 3 bin 747'si Açık Kapı sistemi üzerinden olmak üzere 5 bin 868 başvuru olduğu belirtildi.

        Söz konusu başvurulardan 3 bin 639 vatandaş talebinin sonuca ulaştığı, 108 başvuruyla için ise ilgili kurumlardan cevap beklediği kaydedilen açıklamada, "Sayın Valimiz Hüseyin Aksoy, 14 Halk Günü Toplantısı ile vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini dinlemiş, çözüme kavuşturmuştur." ifadeleri kullanıldı.

        Açık Kapı Şube Müdürlüğü, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce imzalanan protokolle hayata geçirilen proje kapsamında L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 0-6 yaş çocukları ile birlikte kalan kadın mahkumlara halı dokuma tezgahlarında bir yıl süresince eğitim verildiği kaydedildi.

        "Ellerin Sesim Olsun Projesi"yle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 63 personele işaret dili eğitimi verildiği, 80 personelin eğitimlerinin de sürdüğü ifade edildi.

        Açıklamada ayrıca müdürlükçe "Dil Söyler Kulak Dinler, Kalp Söyler Kainat Dinler", "Yaralarımızı Birlikte Sarıyoruz El Sanatları Sergisi", "İlmek İlmek Dokunmuş Hayatlar Kadınların Elleriyle Özgürleşiyor" ve "Açık Hava Sineması ve Sosyal Aktivite Etkinliği" projelerinin uygulandığına yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Son 10 yılda yaşanan uçak ve helikopter kazaları
        Son 10 yılda yaşanan uçak ve helikopter kazaları
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Gülben Ergen, ifade verdi
        Gülben Ergen, ifade verdi
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        'Kıskançlık' kavgasında kocasını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        'Kıskançlık' kavgasında kocasını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        4.5 milyar yaşındaki Bennu asteroitinde yaşamın yapı taşları bulundu
        4.5 milyar yaşındaki Bennu asteroitinde yaşamın yapı taşları bulundu
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        Biri 74, diğeri 76 yaşında! Motosikletle geziyorlar
        Biri 74, diğeri 76 yaşında! Motosikletle geziyorlar
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Cani, oğluna böyle demiş... "Bugün annenizi öldüreceğim!"
        Cani, oğluna böyle demiş... "Bugün annenizi öldüreceğim!"
        Tutuklanan aşçı ve ekmekçi: Yangın tüpü bulamadık!
        Tutuklanan aşçı ve ekmekçi: Yangın tüpü bulamadık!
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Şimşek’ten sıkı maliye mesajı
        Şimşek’ten sıkı maliye mesajı

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Eskişehir'de hükümlü yakalandı
        Eskişehir'de hükümlü yakalandı
        Eskişehir'de jandarma ekiplerince seminer düzenledi
        Eskişehir'de jandarma ekiplerince seminer düzenledi
        Eskişehir ve Kütahya'da sis etkili oldu
        Eskişehir ve Kütahya'da sis etkili oldu
        Eskişehir'de polis ekiplerince trafik denetimleri yapıldı
        Eskişehir'de polis ekiplerince trafik denetimleri yapıldı
        Eskişehir'de kapalı pazar yeri için Büyükşehir Belediyesine yer tahsisi yap...
        Eskişehir'de kapalı pazar yeri için Büyükşehir Belediyesine yer tahsisi yap...