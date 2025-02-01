Eskişehir'de 10 firari hükümlü yakalandı

Ekipler, hakkında "tehdit" suçundan 8 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Ç, "hırsızlık" suçundan 6 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan S.Y, "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 5 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan O.A, "kasten yaralama" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan V.Y, "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 25 gün hapis cezası bulunan S.B. ile 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.Ç, "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.C, "yağma" suçundan 3 yıl 20 gün hapis cezası bulunan B.S. ve "kasten öldürme" suçundan aranması bulunan R.K. ile V.K'yı yakaladı.

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