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        Eskişehir'de geçen ay 501 firmadaki 6 bin 457 ürün denetlendi

        Eskişehir'de, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince ocak ayında 501 firmadaki 6 bin 457 ürünün denetlendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 13:49 Güncelleme: 02.02.2025 - 13:49
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        Eskişehir'de geçen ay 501 firmadaki 6 bin 457 ürün denetlendi
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        Eskişehir'de, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince ocak ayında 501 firmadaki 6 bin 457 ürünün denetlendiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, geçen ay kent merkezinde fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ile haksız fiyat artışı kapsamında 501 firmanın 6 bin 457 ürününü denetledi.

        Çalışmalarda, aykırılıklar tespit edilen firmalara toplam 777 bin 483 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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