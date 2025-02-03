Eskişehir'de Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi ocak ayı verileri açıklandı

Eskişehir Valiliği, Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi kapsamında ocak ayı tarama verilerini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, mobil tarama aracıyla gerçekleştirilen çalışmalarda 125 tarama mamografisi, 114 servikal ve 290 kolorektal kanser taraması yapıldığı bildirildi.

Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi kapsamında, il genelinde 271 bin 883 kadına ulaşıldığı belirtilirken, hedef nüfusun 342 bin 716 kadın olduğu ve Eskişehir'deki kadın nüfusunun yüzde 79'una ulaşıldığı kaydedildi.