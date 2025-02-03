Eskişehir'de kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Ekiplerce şüphelilerin ev ve işyerlerine düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 365 kilogram kaçak tütün, 11 bin 440 içi tütün doldurulmuş makaron, 700 çok amaçlı karton kutu, 6 bin kilitli şeffaf poşet ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak tütün ve sigaraları müşteri buldukça sattığı bilgisine ulaştı.

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