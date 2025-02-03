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        Eskişehir'de kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 16:13 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:18
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        Eskişehir'de kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak tütün ve sigaraları müşteri buldukça sattığı bilgisine ulaştı.

        Ekiplerce şüphelilerin ev ve işyerlerine düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 365 kilogram kaçak tütün, 11 bin 440 içi tütün doldurulmuş makaron, 700 çok amaçlı karton kutu, 6 bin kilitli şeffaf poşet ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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