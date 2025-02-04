Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir dernekte kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 235 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 09:12 Güncelleme: 04.02.2025 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de asayiş
        ABONE OL

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir dernekte kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 235 lira ceza uygulandı.

        Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihbar üzerine bir dernekte denetimlerde bulundu.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde, dernekte kumar oynatıldığı tespit edildi. 5 kişiye "kumar oynamak"tan kişi başı 9 bin 247 lira olmak üzere 46 bin 235 lira para cezası uygulandı.

        Çalışmada, I.K. ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "kasten yaralama", "tehdit-hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

        - Sürücülere yönelik denetim yapıldı

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanarak trafik kazalarına sebep olan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        31 Ocak-1 Şubat'ta yapılan çalışmada, 702 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yasal limitlerin üzerinde alkol alarak araç kullandığı tespit edilen 61 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Bazı sürücülerin belgeleri geçici süre geri alınırken, bazı sürücülerinki ise daimi olarak iptal edildi.

        - İnönü'de kaçak sigara ele geçirildi

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından İnönü ilçesinde kaçak sigara operasyonu düzenlendi.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnönü İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekiplerce bir iş yerinde arama yapıldı.

        Aramada, 1600 dal doldurulmuş sigara, 145 paket sahte bandrollü ve bandrolsüz sigara ele geçirildi.

        1 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Markette omuz atma cinayetinde karar!
        Markette omuz atma cinayetinde karar!
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Berat, 9 yaşındaydı! Öldüren mola!
        Berat, 9 yaşındaydı! Öldüren mola!
        MGK Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı
        MGK Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!
        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
        Trump endişe yarattı, Grönland harekete geçti
        Trump endişe yarattı, Grönland harekete geçti
        Deprem sonrası volkanik panik
        Deprem sonrası volkanik panik
        Özel hastane hekimleri için yeni dönem
        Özel hastane hekimleri için yeni dönem
        Transfer ve ayrılık sözleri!
        Transfer ve ayrılık sözleri!
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık değişikliği
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık değişikliği
        El Salvador ile ABD arasında göçmen anlaşması
        El Salvador ile ABD arasında göçmen anlaşması
        Bir yalanı nasıl anlarız?
        Bir yalanı nasıl anlarız?
        Salgınlardan kurtulmak için unuttuğumuz bilgileri tazeleyelim
        Salgınlardan kurtulmak için unuttuğumuz bilgileri tazeleyelim
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        David Beckham İstanbul'da
        David Beckham İstanbul'da

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de ikinci kattaki balkondan düşen kadın yaralandı
        Eskişehir'de ikinci kattaki balkondan düşen kadın yaralandı
        TEI'nin kuruluşunun 40'ıncı kuruluş yılı etkinliklerle kutlandı
        TEI'nin kuruluşunun 40'ıncı kuruluş yılı etkinliklerle kutlandı
        Eskişehir'de Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi ocak ayı verileri açıklandı
        Eskişehir'de Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi ocak ayı verileri açıklandı
        Eskişehir'de "Sosyal Medya ve İletişim Kampı" başladı
        Eskişehir'de "Sosyal Medya ve İletişim Kampı" başladı