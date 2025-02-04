Eskişehir'de asayiş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir dernekte kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 235 lira ceza uygulandı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihbar üzerine bir dernekte denetimlerde bulundu.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, dernekte kumar oynatıldığı tespit edildi. 5 kişiye "kumar oynamak"tan kişi başı 9 bin 247 lira olmak üzere 46 bin 235 lira para cezası uygulandı.

Çalışmada, I.K. ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "kasten yaralama", "tehdit-hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

- Sürücülere yönelik denetim yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanarak trafik kazalarına sebep olan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.

31 Ocak-1 Şubat'ta yapılan çalışmada, 702 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yasal limitlerin üzerinde alkol alarak araç kullandığı tespit edilen 61 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Bazı sürücülerin belgeleri geçici süre geri alınırken, bazı sürücülerinki ise daimi olarak iptal edildi.

- İnönü'de kaçak sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından İnönü ilçesinde kaçak sigara operasyonu düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnönü İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekiplerce bir iş yerinde arama yapıldı.

Aramada, 1600 dal doldurulmuş sigara, 145 paket sahte bandrollü ve bandrolsüz sigara ele geçirildi.

1 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.