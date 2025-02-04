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        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici'den "Dünya Kanser Günü" mesajı

        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, "Dünya Kanser Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:37 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:37
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        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici'den "Dünya Kanser Günü" mesajı
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        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, "Dünya Kanser Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından her yıl 4 Şubat tarihinin "Dünya Kanser Günü" olarak ilan edildiğini belirten Bildirici, kanser konusunda farkındalığı ve eğitimi artırmanın önemli olduğunu ifade etti.

        Kanserin başlıca nedenlerinin, tütün kullanımı, yüksek beden kütle indeksi, düşük meyve ve sebze tüketimi, fiziksel aktivite eksikliği ve alkol kullanımı olduğunu kaydeden Bildirici, kanserlerin üçte birinin bu risk faktörlerinden kaçınılarak önlenebileceğini belirtti.

        Hem dünyada hem de ülkemizde kanserin, ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığına dikkati çeken Bildirici, dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon kişinin kansere yakalandığını ve 9,9 milyon kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini, mevcut devam ederse 2040 yılında bu sayının 30 milyona ulaşmasının beklendiğini ve en sık görülen kanser türlerinin meme, akciğer, kalınbağırsak, prostat ve mide kanseri olduğunu vurguladı.

        Tütün kullanımının kansere bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 22'sinden sorumlu olduğuna da değinen Bildirici, sigaradan uzak durmanın hayati önem taşıdığını kaydetti.

        Dünya Sağlık Örgütünün meme, rahim ağzı ve kalınbağırsak kanserleri için toplum tabanlı tarama programları önerdiğini ve ülkemizde bu kapsamdaki tarama programlarının başarıyla yürütüldüğünü aktaran Bildirici, "Kanserden korunmak herkesin hakkıdır. Siz de kanserden korunmak ve kendinize uygun taramaları yaptırmak için; Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezleri (ASM)’ne başvurabilirsiniz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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