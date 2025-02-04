Eskişehir Valisi Aksoy'dan "Dünya Kanser Günü" açıklaması

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Dünya Kanser Günü dolayısıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, erken tanının kanser tedavisinde hayati öneme sahip olduğunu belirterek, vatandaşları düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaya davet etti.

Valilik himayesinde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi kapsamında, 15 ila 69 yaş aralığındaki kadınlara meme kanseri, serviks kanseri ve kolorektal kanser hakkında bilgilendirme yapıldığını aktaran Aksoy, projenin ilk yılında hedef kitle olan 342 bin kadının yüzde 78'ine ulaşıldığını kaydetti.

Kadınların tarama oranlarının arttığını belirten Aksoy, erken teşhisin önemine dikkati çekerek, "Daha bilinçli bir toplum yaratma ve varsa olma ihtimali olan insanlarımızda erkenden teşhis edilmesinin sağlanmasıyla tedavilerine başlanması ve yaşam kalitelerini daha üst noktaya taşımayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Eskişehir’de kanser farkındalığını artırmak amacıyla tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmaların sürdürüleceğini vurgulayan Aksoy, "Dünya Kanser Günü'nde kurumsal farkındalığı artırmak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Valiliğimizin ışıklandırmasını mor renkte yapacağız. Toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı artırmak için Eskişehir adına çalışmalarımızı bundan sonra da büyük bir titizlikle sürdüreceğiz." dedi.

Vali Aksoy, vatandaşları, kanser taramaları konusunda duyarlı olmaya davet ederek, "Başta kadınlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam diliyorum. Herkesi sorumlu bir şekilde kontrollerini yaptırmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.