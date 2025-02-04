Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a tepki gösterdi

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un Belediye Meclisi'ndeki sözlerini eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 14:00 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a tepki gösterdi
        ABONE OL

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un Belediye Meclisi'ndeki sözlerini eleştirdi.

        Kurtuluş pazaryeri projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u Ayşe Ünlüce ile ziyaret etmelerinden Kazım Kurt’un neden rahatsız olduğunu anlamadıkları belirten Albayrak, Kurt'in Odunpazarı Belediye Meclisi’nde ilçeye ilişkin sorunları konuşmadığını belirtti.

        Eskişehir'in mevcut anlayış nedeniyle yıllardır gelişemediğini ifade eden Albayrak, şunları söyledi:

        "Kurtuluş Pazaryeri Projesi’nde sürecin olumlu tamamlanmasıyla ilgili de bakanımız sayın Murat Kurum’a Ayşe Ünlüce hanım ile yapılan ziyareti doğru bulmuyormuş. Peki buradan sormak isterim, seçilmiş belediye başkanları her fırsatta CHP sözcüsü gibi hükümet istifa çığırtkanlığı yaptığında kendilerine göre bunda sıkıntı yok. Eskişehir’in bir sıkıntısı giderildiğinde ise yok siyasi buluyoruz, olumlu bulmuyoruz. Şu kafa yapısı şehrim adına cidden üzücü. Eskişehir bu CHP zihniyeti yüzünden yıllardır hak ettiği gibi gelişemiyor. Büyükşehir belediye başkanlığı hayali suya düştüğü için agresifleşen Kazım bey, bir sıkıntın varsa direk Ayşe Ünlüce’ye ilet bizim üzerimizden demeç verme. Söz konusu Eskişehir olduğunda seninle de görüşürüz, hiç tasalanmayasın. Bizim derdimiz Eskişehir, senin gibi boş siyasi polemik oluşturmak değil. Odunpazarı Belediyesi’ndeki adli vakalardan ve nepotizm skandallarından başını kaldırıp fırsat bulabilirsen kapımız açık, sizleri de bekleriz.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        "Gelin, artık riskli binalarda oturmayalım. Artık yeter"
        "Gelin, artık riskli binalarda oturmayalım. Artık yeter"
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Sosyal medya düzenlemesi son virajda
        Sosyal medya düzenlemesi son virajda
        Hesaplarını kullandıkları kişileri kaçırıp işkence ettiler!
        Hesaplarını kullandıkları kişileri kaçırıp işkence ettiler!
        Kayalık zeminde yeni şehir
        Kayalık zeminde yeni şehir
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        "Milli Alarm Sistemi kurulmalı"
        "Milli Alarm Sistemi kurulmalı"
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        16 yaşında öldüren kavga!
        16 yaşında öldüren kavga!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de yere çöp atanlara 2 bin 953 lira para cezası uygulayacak
        Eskişehir'de yere çöp atanlara 2 bin 953 lira para cezası uygulayacak
        Eskişehir'de yere izmarit atanlara para cezası uygulanacak
        Eskişehir'de yere izmarit atanlara para cezası uygulanacak
        Eskişehir-Alpu-Mihalıççık kara yolunun 7,2 kilometrelik bölümü tamamlanma a...
        Eskişehir-Alpu-Mihalıççık kara yolunun 7,2 kilometrelik bölümü tamamlanma a...
        Yürürken kalp krizi geçirdi, kalp masajıyla hayata döndürüldü
        Yürürken kalp krizi geçirdi, kalp masajıyla hayata döndürüldü
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan "Dünya Kanser Günü" açıklaması
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan "Dünya Kanser Günü" açıklaması
        Bir yılda yendiği kanserle mücadelesini sanat eserine dönüştürdüğü taşlarla...
        Bir yılda yendiği kanserle mücadelesini sanat eserine dönüştürdüğü taşlarla...