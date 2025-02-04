AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a tepki gösterdi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un Belediye Meclisi'ndeki sözlerini eleştirdi.

Kurtuluş pazaryeri projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u Ayşe Ünlüce ile ziyaret etmelerinden Kazım Kurt’un neden rahatsız olduğunu anlamadıkları belirten Albayrak, Kurt'in Odunpazarı Belediye Meclisi’nde ilçeye ilişkin sorunları konuşmadığını belirtti.

Eskişehir'in mevcut anlayış nedeniyle yıllardır gelişemediğini ifade eden Albayrak, şunları söyledi:

"Kurtuluş Pazaryeri Projesi’nde sürecin olumlu tamamlanmasıyla ilgili de bakanımız sayın Murat Kurum’a Ayşe Ünlüce hanım ile yapılan ziyareti doğru bulmuyormuş. Peki buradan sormak isterim, seçilmiş belediye başkanları her fırsatta CHP sözcüsü gibi hükümet istifa çığırtkanlığı yaptığında kendilerine göre bunda sıkıntı yok. Eskişehir’in bir sıkıntısı giderildiğinde ise yok siyasi buluyoruz, olumlu bulmuyoruz. Şu kafa yapısı şehrim adına cidden üzücü. Eskişehir bu CHP zihniyeti yüzünden yıllardır hak ettiği gibi gelişemiyor. Büyükşehir belediye başkanlığı hayali suya düştüğü için agresifleşen Kazım bey, bir sıkıntın varsa direk Ayşe Ünlüce’ye ilet bizim üzerimizden demeç verme. Söz konusu Eskişehir olduğunda seninle de görüşürüz, hiç tasalanmayasın. Bizim derdimiz Eskişehir, senin gibi boş siyasi polemik oluşturmak değil. Odunpazarı Belediyesi’ndeki adli vakalardan ve nepotizm skandallarından başını kaldırıp fırsat bulabilirsen kapımız açık, sizleri de bekleriz.”