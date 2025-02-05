Eskişehir'de "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek ocak ayı verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile valilikte düzenlenen toplantıda, "Türkiye'nin Huzuru, Güvenli Şehir Eskişehir" olarak çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüklerini söyledi.

Terörle ilişkili olarak ocak ayı içinde yapılan faaliyetler hakkında bilgiler veren Vali Aksoy, 2024 ocak ayında 11 terör olayına müdahale edilmişken, 2025 yılında 15 olaya müdahale edildiğini belirtti.

Bu kapsamda 11 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Aksoy, 1 kişinin tutuklandığını, 6 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade etti.

Asayiş olaylarında bir önceki yılın ocak ayı içinde 815 olayın meydana geldiğinin bilgisini veren Aksoy, "2025 yılı ocak ayında ise 700 olay meydana gelmiş, yüzde 14,1'lik bir azalış söz konusudur. 'Konut dokunulmazlığı' ihlalinde yüzde 42,1, 'kasten öldürme'de yüzde 80, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'da yüzde 33,3, 'kişilerin huzur ve sükununu bozma'dan yüzde 18,9, 'hakaret'te yüzde 6,1, 'çocuğun cinsel istismarı'nda yüzde 52,1, 'kasten yaralama'da yüzde 12,3, 'cinsel saldırı'da yüzde 37,5 'tehdit'te de yüzde 12,8'lik bir azalma gerçekleşmiştir, bir önceki yılın ocak ayı ile 2025 yılının ocak ayını kıyasladığımızda." diye konuştu.

Çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 236 kişinin yakalandığını dile getiren Aksoy, "11 kişi hakkında da ifadeleri için işlem yapılmıştır. 0-5 yıl arası hapis cezası olan 183 kişi, 5-10 yıl hapis cezasına çarptırılan 39 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 14 kişi olmak üzere ocak ayı içinde toplamda 236 kişi yakalanarak cezaevine gönderilmiştir. Şehrimizin huzur ve güvenliği için şok uygulamalarımıza devam ediyoruz. 47 bin 290 şahıs sorgulanmış, aranması olan 90 kişi yakalanmıştır." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadelenin en önem verdikleri konulardan biri olduğunu vurgulayan Aksoy, şöyle devam etti: