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        Eskişehir'de jandarma personelinden huzurevine ziyaret

        Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı personeli, Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 16:34 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:37
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        Eskişehir'de jandarma personelinden huzurevine ziyaret
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        Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı personeli, Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

        Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince gerçekleştirilen ziyarette jandarma personeli, huzurevi sakinleri ile sohbet etti.

        İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Erhan Demir'in de yer aldığı ziyaret, huzurevinde barınanlara çiçek takdim edilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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