Eskişehir'de jandarma personelinden huzurevine ziyaret
Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı personeli, Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.
Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı personeli, Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.
Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince gerçekleştirilen ziyarette jandarma personeli, huzurevi sakinleri ile sohbet etti.
İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Erhan Demir'in de yer aldığı ziyaret, huzurevinde barınanlara çiçek takdim edilmesiyle sona erdi.
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