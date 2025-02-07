Eskişehir'de jandarma personelinden huzurevine ziyaret

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince gerçekleştirilen ziyarette jandarma personeli, huzurevi sakinleri ile sohbet etti.

Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı personeli, Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

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