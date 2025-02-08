Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Eskişehir'de Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Eskişehir'de partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 18:32 Güncelleme: 08.02.2025 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Eskişehir'de Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı
        ABONE OL

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Eskişehir'de partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı.

        Eskişehir Hava Şehitliği'ne gelişinde partililerce karşılanan Dervişoğlu, burada şehit mezarlarına karanfil bırakıp dua etti.

        Dervişoğlu, daha sonra beraberindekilerle partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nın yapılacağı Odunpazarı ilçesindeki Hasan Polatkan Kültür Merkezi'ne geçti.

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gündeminde Cumhurbaşkanı adayı tartışmasının yer aldığını söyledi.

        "Türkiye'nin en temel meselesini CHP'nin bir iç meselesi gibi sunmaya kalkışması bu millete hakarettir bana göre." diyen Dervişoğlu, şöyle devam etti:

        "Bu millete diyor ki CHP, 'Efendim, ben kendi içimde adayımı belirleyeceğim. Bu millet de zaten benim belirlediğim adayı şayet desteklemezse, benim adayımı desteklemeyen de oyunbozan haline gelir.' Yani bir aday belirleyecekler, DEM Parti'ye soracaklar da İYİ Parti'ye sormayacaklar. Var mı böyle bir şey? Dün çıkmış biri diyor ki 'CHP aday belirlerken İYİ Parti'den görüş almasına gerek yok.' Bunlarla muhatap olmak istemiyorum ama hadlerini de bildirmek lazım. Biz zaten kimsenin işine karışmıyoruz ki. Biz iktidarın da bu muhalefet geçinenlerin de yanlışlarını milletle paylaşıyor ve onları millete şikayet etmek için yollara düşüyoruz."

        İYİ Parti İl Başkanı Serdar Ulucan'ın da katılımcılara hitap ettiği program, Dervişoğlu'na çiçek ve hediye verilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Samsun’da sahte alkol operasyonu
        Samsun’da sahte alkol operasyonu
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        'Sigaraya başlama yaşı düştükçe bağımlılık artıyor'
        'Sigaraya başlama yaşı düştükçe bağımlılık artıyor'
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Filistinli 183 esir serbest kaldı
        Filistinli 183 esir serbest kaldı
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Kanat bekler için yoğun mesai
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Lemina’nın haberi vardı
        Lemina’nın haberi vardı
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Devler onun peşindeydi!
        Devler onun peşindeydi!
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        Norovirüs salgını uyarısı!
        Norovirüs salgını uyarısı!
        'Sosyal' maganda!
        'Sosyal' maganda!
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de 1500 litre sahte içki ele geçirildi
        Eskişehir'de 1500 litre sahte içki ele geçirildi
        Üniversitesi öğrencisi Azeri boksör dünya şampiyonluğu hedefliyor
        Üniversitesi öğrencisi Azeri boksör dünya şampiyonluğu hedefliyor
        AK Parti'li Hatipoğlu ve Albayrak'tan çiftçilere tarımsal destekleme ödemes...
        AK Parti'li Hatipoğlu ve Albayrak'tan çiftçilere tarımsal destekleme ödemes...
        Eskişehir'de jandarma personelinden huzurevine ziyaret
        Eskişehir'de jandarma personelinden huzurevine ziyaret
        Eskişehir'de Sigara Bırakma Polikliniği desteğiyle bağımlılıktan kurtulanla...
        Eskişehir'de Sigara Bırakma Polikliniği desteğiyle bağımlılıktan kurtulanla...
        Eskişehir'de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Toplantısı yapıldı
        Eskişehir'de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Toplantısı yapıldı