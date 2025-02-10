Eskişehir'de huzurevinde yangın tatbikatı yapıldı
Eskişehir'de, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Safiye Gönül Bayar Huzurevi personeli ve sakinlerine yönelik "Afet Farkındalık Eğitimi" ile "Yangın Farkındalık Eğitimi ve Yangın Tatbikatı" gerçekleştirildi.
Eskişehir'de, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Safiye Gönül Bayar Huzurevi personeli ve sakinlerine yönelik "Afet Farkındalık Eğitimi" ile "Yangın Farkındalık Eğitimi ve Yangın Tatbikatı" gerçekleştirildi.
Huzurevinde düzenlenen eğitim kapsamında AFAD görevlileri tarafından afetlere karşı bilinçlendirme, yangın anında doğru müdahale yöntemleri, tahliye prosedürleri, güvenli toplanma alanları ve yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı hakkında bilgiler verildi.
Tatbikat sırasında huzurevi sakinleri ve personeller, olası bir yangın durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiğini uygulamalı olarak deneyimledi.
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