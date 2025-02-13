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        Eskişehir'de bir iş yerinde patlayan mutfak tüpü hasara neden oldu

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde patlayan mutfak tüpü nedeniyle bir iş yerinde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 16:35 Güncelleme: 13.02.2025 - 16:42
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        Eskişehir'de bir iş yerinde patlayan mutfak tüpü hasara neden oldu
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde patlayan mutfak tüpü nedeniyle bir iş yerinde hasar meydana geldi.

        Emek Mahallesi Arabacılar Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir iş yerinde bulunan tüp, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İş yerinin kapı ve pencerelerinin zarar gördüğü patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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