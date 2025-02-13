Eskişehir'de bir iş yerinde patlayan mutfak tüpü hasara neden oldu

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Emek Mahallesi Arabacılar Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir iş yerinde bulunan tüp, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

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