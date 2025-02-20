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        Eskişehir'de düzenlenen 17 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Eskişehir'de gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası final maçlarıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 15:11 Güncelleme: 20.02.2025 - 15:11
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        Eskişehir'de düzenlenen 17 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi
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        Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Eskişehir'de gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası final maçlarıyla tamamlandı.

        Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Salonu'nda 55 ilden 555 sporcunun katılımıyla 16 Şubat Pazar günü başlayan şampiyona; "çift kızlar", "çift erkekler", "karışık çiftler", "tek kızlar" ve "tek erkekler" kategorilerinde bugün oynanan final müsabakalarıyla sona erdi.

        Sporseverler, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen sporcuların kıyasıya mücadelesini izledi.

        Final maçlarının ardından dereceye giren sporculara, Türkiye Badminton Federasyonu yöneticileri, Şaban Kırcalı, Zafer Şahin, Mücahit Güner, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ve ESTÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Kocaekşi tarafından madalyaları ve hediyeleri verildi.

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