Eskişehir'de düzenlenen 17 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi

Final maçlarının ardından dereceye giren sporculara, Türkiye Badminton Federasyonu yöneticileri, Şaban Kırcalı, Zafer Şahin, Mücahit Güner, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ve ESTÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Kocaekşi tarafından madalyaları ve hediyeleri verildi.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Eskişehir'de gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası final maçlarıyla tamamlandı.

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