Eskişehirspor'un eski amigosu Orhan Erpek hayatını kaybetti

Eskişehirspor'un "Amigo Orhan" lakabıyla bilinen eski amigosu Orhan Erpek (87), yaşamını yitirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle bir süredir tedavi gören Erpek'in, evinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp tarihimizin en değerli ve efsane isimlerinden, Türk futbolunun ilk amigosu, Amigo Orhan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Orhan Erpek'e Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere merhumun sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz."